В департаменте городского хозяйства в Вологде снова сменится руководитель

11.10.2018 [Политика]

И. о. начальника департамента городского хозяйства Павел Блинов 12 октября работает в городской администрации последний день. По данным Newsvo. полученным из собственных источников, он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

В пресс-службе администрации Вологды нам эту информацию подтвердили. И.о. департамента будет Андрей Макаровский, который сейчас работает заместителем руководителя этого департамента.

Напомним, эту должность Павел Блинов занял после того, как был арестован начальник департамента Антон Мусихин.

Тэги: администрация Вологды

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