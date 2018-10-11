В доме-музее Петра в Вологде расскажут о моде петровской эпохи

19 октября в доме-музее Петра I пройдет экскурсия, посвященная моде петровской эпохи.

Петр I подписал указ, который навсегда изменил внешний вид русского дворянства. Посетителям музея расскажут, что именно начали носить люди того времени и какие принимались меры по введению новой моды.

- В короткий срок мужчины должны были сменить длинные удобные кафтаны на французские жюстокоры и камзолы, а штаны – на кюлоты. Нововведение затронуло и женскую половину дворянского общества: они обязаны были надеть узкое и более открытое в сравнении с сарафаном европейское платье. При этом на улицах выставлялись образцы новых фасонов, а небогатым дворянам давали возможность доносить старую одежду в течение определённого времени, которое фиксировалось клеймом с датой, - рассказали в Вологодском музее-заповеднике.

В следующую пятницу посетители Дома-музея Петра I узнают больше об этой необычной реформе начала XVIII века, а также увидят личную одежду императора в экспозиции.

Экскурсия начнется в 14:00 часов по адресу Советский пр-т, 47. Вход по музейному билету. Возрастное ограничение 6+.