«Северсталь» подписала просмотровый контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Северсталь» подписал просмотровый контракт с Михаилом Юньковым. Нападающий может сыграть за «желто-черных» три официальных матча, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Михаил Юньков - воспитанник хоккейной школы воскресенского «Химика», не раз вызывался в юниорского и молодежную сборную России, с которой завоевал две медали: серебро - 2005 и золото - 2006. Играл за "Спартак", "Авангард", ЦСКА, ХК "Сочи", "Салават Юлаев", "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург". С двумя последними Юньков завоевал два Кубка Гагарина. Всего нападающий сыграл 501 матч в КХЛ и набрал 136 (53+83) очков по системе гол+пас.

Сейчас Михаил отправился с череповецким клубом на выезд по маршруту Санкт-Петербург - Минск - Чехов, где пройдут матчи со СКА, "Динамо" и "Витязем".