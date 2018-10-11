Следователи проверят условия проживания 93-летнего ветерана в разваливающемся доме в Вожеге

Руководитель следственного управления СК РФ по Вологодской области Эдуард Шрамко поручил подчиненным провести доследственную проверку по размещенному в СМИ сообщению о вожегодском ветеране, вынужденной проживать в деревянном доме, требующем серьезного ремонта.

Разваливающаяся крыша, сквозняки и проваливающийся в туалете пол - в таком доме живет 93-летняя Нина Серова в Вожеге. В Великую Отечественную войну она задержала немецкого диверсанта. А сейчас ветеран живет в нечеловеческих условиях.

О жизни Нины Серовой сообщил телеканал Вести35.РФ:

Тележурналисты рассказали, что местные власти не обращают внимания на то, в каких условиях живет женщина, так как дом находится на балансе, но не в собственности районного потребительского общества. В связи с этим квартиру пенсонерки отказывают принимать в муниципальную собственность и отказывают в ремонте за счет бюджетных средств. Информацией СМИ заинтересовалось следственное управление.

Проведение проверки поручено сотрудникам Харовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Вологодской области. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать юридическую оценку сложившейся ситуации.