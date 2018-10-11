Житель Шексны полгода истязал своего 8-летнего пасынка и его мать

36-летний житель Шексны с октября 2017 года по февраль 2018 года постоянно избивал супругу и ее 8-летнего ребенка. Мальчик не мог себя защитить от ремня отчима и находился в зависимом состоянии от мужчины, так же как и женщина.

В общей сложности следователи собрали доказательства по семи фактам рукоприкладства по отношению к женщине и мальчику. Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора по статье «Истязание».

Как сообщает в СУ СК РФ по Вологодской области, подсудимый свою вину признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.