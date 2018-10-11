Жители Сокольского района спасли гуся, который упал с неба

11.10.2018 [Происшествия]
Жители Сокольского района спасли гуся, который упал с неба

Жители Сокольского района спасли гуся. Инцидент произошел 8 октября в селе Воробьево.

- В самом центре поселка местные жители подобрали гуся гуменника (ред. - порода), свалившегося на их головы с неба в полном смысле слова. Скорее всего, птица устала и оторвалась от стаи. Гуся отнесли местному орнитологу-любителю Сергею Лебедеву. Он замечательно знает птиц, поэтому если что-то случается с птицами, все обращаются к нему. Гусь оказался молодым, - рассказал Newsvo член Вологодского отделения Союза охраны птиц России Сергей Шадрунов.

В ночь с 8 на 9 октября гусь переночевал в ванной у Сергея, а утром птицу забрал себе его коллега - доцент кафедры биологии и экологии ВоГУ, член Вологодского отделения Союза охраны птиц России Алексей Шабунов.

- Сутки птица провела на застекленном балконе. Вчера утром, удостоверившись, что птица здорова, он вывез ее за Вологду и выпустил. Гусь благополучно  улетел, - пояснил Сергей Шадрунов.

По его словам, дикую птицу дома долго держать нельзя, так как она потом погибнет на воле - не сможет добывать себе пишу.

Тэги: гуси
Фото Сергея Лебедева и Алексея Шабунова

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