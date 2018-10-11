В Вологде спасателям пришлось вытаскивать детей, утонувших в грязи на стройке

Земельный участок возле Фрязиновской, 27а, на котором сейчас ведется строительство многоэтажного дома, в минувшее воскресенье "засосал" троих детей. Они по колено завязли в грязи и не смогли выбраться, пришлось вызывать спасателей.

- Трое детей девяти, десяти и тринадцати лет шли к бабушке. Зашли на стройплощадку, залезли на кучу глины и провалились. Когда увязли по пояс и поняли, что сами выбраться не смогут, позвонили на общий номер "112". Нам вызов пришел в 12:43. Через две минуты уже выехали. В 13:45 уже вернулись обратно на базу. Досок накидали, вытаскивали руками. Сапоги пришлось откапывать отдельно. Откопали. Дети обулись и пошли домой,- рассказали Newsvo в аварийно-спасательной службе города Вологды.

Строительная площадка огорожена, но дети проникли за забор.

Добавим, что многоэтажный дом на этом участке строит ООО "Регионстрой"