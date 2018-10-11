Фрагменты человеческого скелета найдены на острове Ваганиха на реке Шексна

Полиция просит помощи в установлении личности человека, останки которого были обнаружены на острове Ваганиха на реке Шексна.

Как сообщили в УМВД по Вологодской области, 10 октября в подразделение полиции ОМВД России по Череповецкому району обратился местный житель. Он сообщил, что во время рыбалки на реке Шексна наткнулся на костные останки.

Человеческие кости находились на песчаном берегу острова Ваганиха у кромки воды. К указанному месту была направлена следственно-оперативная группа.

«В ходе осмотра костные останки были обнаружены и изъяты. Следственно-оперативной группой установлено, что это кости человека. Также было сделано предположение, что они принесены туда течением. Кроме того, были обнаружены фрагменты одежды – предположительно, мужских брюк из материала темного цвета и трикотажного свитера (джемпера) также темного цвета», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Останки и фрагменты одежды направлены в СУ СК России по Вологодской области для проведения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения.

Просьба ко всем, кто может оказать содействие в установлении личности погибшего, обратиться в полицию по телефонам дежурной части ОМВД России по Череповецкому району: (8202) 57-04-35, 57-04-62, или «02».