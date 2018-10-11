34-летнего вологжанина будут судить за развращение 12-летней девочки

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется по двум статьям уголовного кодекса – половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратные действия.

В прошлом году житель Вологды после двух попыток знакомства, завязал на улице разговор с 12-летней девочкой. Потом мужчина продолжил общение с девочкой в социальной сети. В течение полугода он постепенно завоевывал доверие девочки, просто общаясь, а затем стал приглашать в гости на чай. Все закончилось совращением и интимной близостью.

Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет (ч.3 ст.134 УК РФ) и лишением свободы на срок от трех до восьми лет (ч.2 ст.135 УК РФ).