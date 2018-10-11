34-летнего вологжанина будут судить за развращение 12-летней девочки

11.10.2018 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который обвиняется по двум статьям уголовного кодекса – половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и развратные действия.

В прошлом году житель Вологды после двух попыток знакомства, завязал на улице разговор с 12-летней девочкой. Потом мужчина продолжил общение с девочкой в социальной сети. В течение полугода он постепенно завоевывал доверие девочки, просто общаясь, а затем стал приглашать в гости на чай. Все закончилось совращением и интимной близостью.

Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет (ч.3 ст.134 УК РФ) и лишением свободы на срок от трех до восьми лет (ч.2 ст.135 УК РФ).

«К сожалению, такие преступления случаются, и родителям и законным представителям важно объяснять как мальчикам, так и девочкам о соблюдении мер безопасности в общении с незнакомцами. О том, к каким последствиям могут привести с виду очень приятные знакомства и общение как на улице, так и в социальных сетях», - предупреждают в СУ СК РФ по Вологодской области.

 

Тэги: педофилы, дети

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