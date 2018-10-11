В Великом Устюге подросток украл из куртки в раздевалке училища 8 тысяч рублей

11.10.2018 [Происшествия]

В Великом Устюге подросток из среднего учебного учреждения украл деньги из чужой куртки. Его задержали в тот же день.

В полицию обратился 20-летний учащийся этого учреждения и рассказал, что у него из кошелька пропали 8 тысяч рублей. Кошелек лежал в кармане куртки в раздевалке.

На место происшествия выехали сотрудники ПДН. Они провели опрос учащихся и выявили группу молодых людей, которые могли быть причастны к краже. Побеседовав с каждым из них, полицейские смогли выявить вора. Им оказался 17-летний молодой человек.

- Он сознался в содеянном, пояснив, что курточка висела самая крайняя на самой крайней вешалке и он не смог себя побороть и, на всякий случай, посмотрел карманы. Деньги он потратить не успел. Скорее всего, и не планировал, все произошло слишком быстро. Конечно, в данном происшествии хорошо сработали сотрудники ПДН,- рассказали в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Назвать учебное заведение, в котором произошла кража, в пресс-службе областного УМВД отказываются, однако по неофициальным данным Newsvo речь идет о речном училище.

Тэги: кража

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