Ливневку на улице Предтеченской в Вологде будут ремонтировать зимой

10.10.2018 [Общество]

Ремонт участка ливневой канализации на улице Предтеченской (от улицы Козленской до улицы Герцена) начнется в ноябре, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщал Newsvo, аукцион на проведение работ выиграло ООО «Веста». Стоимость контракта – более 7,3 млн рублей, реконструкция должна быть выполнена в течение трех месяцев с момента заключения контракта.

Компания «Вологдагорводоканал» этой осенью провела также чистку трех десятков выпусков воды в реку Вологду. Эта работа проделана впервые за долгое время, хотя в целом очисткой ливневки коммунальщики занимаются дважды в год. 

На участке реки Содемы от ул. Челюскинцев до выпадения в реку Вологду расположены три десятка выпусков, вода из колодцев свободно вытекает в Содему.

«В ходе работ переложили часть 15-метровой трубы в районе ул. Чехова. Это обеспечило быстрый уход воды с перекрестка с ул. Предтеченская. Выявлен ещё один нерабочий сход в районе пересечения ул. Мира – Козленская. В будущем предстоит продолжать эту работу. Мы разработали карту Вологды с изображением ливневой канализации. На ней 106 выпусков, которые обеспечивают выход воды с улиц города. Эти участки мы постоянно отслеживаем», – прокомментировал генеральный директор МУП «Вологдагорводоканал» Александр Присяжных.

Очистка берегов и самой реки Содемы также помогает в наведении порядка с ливневой канализацией в Вологде. По муниципальному контракту в этом году летом 2 км берега очистили от мусора, сухостоя, старых деревьев, пней и веток. В будущем городские власти планируют выполнить дноуглубительные работы реки Содемы. Для этого готовится соответствующая заявка  в федеральную программу.

Тэги: ливневка

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