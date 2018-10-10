В Череповце осудили группу молодых людей, которые подожгли городскую библиотеку

В Череповце вынесли приговор четверым молодым людям, которые обвинялись в нанесении побоев и хулиганстве, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Первое преступление четверо молодых людей в возрасте от 21 до 24 лет совершили еще в 2016 году. От их рук пострадал иностранец, индус, которого они несколько раз ударили ножом. В 2017 году от действий подсудимых пострадали три молодых человека, которым были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Через несколько дней после этого члены группы подожгли здание библиотеки в центральной части Череповца.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. По всем фактам противоправных действий были получены неопровержимые доказательства их вины в совершении преступлений, предусмотренных статьями о нанесении тяжких телесных повреждений, умышленной порче имущества и хулиганстве.

Приговором суда троим членам группы назначено наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Четвертый подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы условно.