В Череповце осудили группу молодых людей, которые подожгли городскую библиотеку

10.10.2018 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор четверым молодым людям, которые обвинялись в нанесении побоев и хулиганстве, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Первое преступление четверо молодых людей в возрасте от 21 до 24 лет совершили еще в 2016 году. От их рук пострадал иностранец, индус, которого они несколько раз ударили ножом. В 2017 году от действий подсудимых пострадали три молодых человека, которым были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Через несколько дней после этого члены группы подожгли здание библиотеки в центральной части Череповца.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. По всем фактам противоправных действий были получены неопровержимые доказательства их вины в совершении преступлений, предусмотренных статьями о нанесении тяжких телесных повреждений, умышленной порче имущества и хулиганстве.

Приговором суда троим членам группы назначено наказания в виде лишения свободы на срок от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Четвертый подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

Тэги: хулиганство, поджог, библиотека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце двухлетняя девочка умерла от менингита
Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Сокольском районе
Закон наизнанку: как борьба с черными лесорубами закончилась для оперативника из Бабаевского района уголовным делом
Поисковики ищут родственников красноармейцев из Вологодской области, похороненных в братской могиле в Карелии
Зона влияния: как контракты городских властей с «Инстроем» в Вологде достались «Магистрали»
Врача-анестезиолога из вологодской больницы, где от пневмонии умер ребенок, приговорили к двум годам колонии
Пропавшая в Сокольском районе пенсионерка найдена погибшей в лесу
В Вологде «Хендай» врезался в «Форд» с пьяным водителем за рулем
Снесенное здание "Труда" в Вологде все еще находится в ипотеке
Руководители фирмы«Теплодом» супруги Шиллеры предстанут перед судом за мошенничество с деньгами дольщиков
10.10.2018 [Происшествия]

В отношении 16-летнего подростка, избившего в Череповце школьника, возбуждено уголовное дело

608
0
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

2696
0
08.10.2018 [Происшествия]

Вологжанина, который избивал 9-летнего сына скакалкой, приговорили к обязательным работам

1343
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Проходная Льнокомбината в Вологде может стать объектом культурного наследия
Ливневку на улице Предтеченской в Вологде будут ремонтировать зимой
В Череповце осудили группу молодых людей, которые подожгли городскую библиотеку
В Тарногском районе сорваны сроки реконструкции административного здания для детсада в деревне Евсеевская
Публицист Александр Гезалов проведет 13 октября в Вологде семинар «Умная благотворительность»
Вологда заняла 66 место из 100 в рейтинге городов России по уровню зарплат
40-летний житель Вологды устроил дезоморфиновый притон в своей квартире
 
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

2696
0
10.10.2018 [БлогоVO]

Прессинг, оказываемый на нас органами следствия, огромен!!!

216
0
10.10.2018 [Обзор Прессы]

Обрушение Золотых Крестов

508
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика