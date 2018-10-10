В Тарногском районе сорваны сроки реконструкции административного здания для детсада в деревне Евсеевская

В Тарногском районе перенесли сроки реконструкции бывшего здания администрации поселения в деревне Евсеевская. В январе этого года пресс-служба губернатора сообщала, что к 1 сентября 2018 года туда планируется переселить воспитанников Озерецкого детсада, который сейчас размещен в старом деревянном здании. Однако выполнить реконструкцию в срок, как говорят местные власти, не получилось из-за проблем с проектно-сметной документацией.

«Мы разработали проектно-сметную документацию и направили ее на госэкспертизу. Однако было выявлено много недоработок, и нам пришлось неоднократно пересматривать изначальный проект. Из-за этого сроки окончания были сдвинуты. Контракт был заключен в середине сентября, подрядчик вышел на объект. Работы начались, поэтому есть уверенность, что до 30 ноября мы их полностью завершим и примем детей в новом здании детского сада», - рассказал губернатору глава Тарногского района Сергей Гусев.

Аукцион на реконструкцию здания под детсад администрация Тарногского района провела в августе. Начальная стоимость контракта была 11,4 млн рублей, конкурс выиграло ООО «Айпол-инвест», предложившее выполнить работы всего за 8,7 млн рублей. Фирма зарегистрирована в Вологде в 2006 году, директор – Владимир Лешуков.