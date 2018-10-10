Публицист Александр Гезалов проведет 13 октября в Вологде семинар «Умная благотворительность»

10.10.2018 [Общество]
Публицист Александр Гезалов проведет 13 октября в Вологде семинар «Умная благотворительность»

13 октября российский общественный деятель и публицист Александр Гезалов проведет в Вологде семинар «Умная благотворительность» для волонтеров, благотворителей и специалистов некоммерческих организаций.

По его словам, «умная» благотворительность - это понимание более грамотного, точного использования ресурсов для решения проблем тех или иных социальных групп.

«Можно возить в детский дом плазменные телевизоры, дорогие игрушки, возить детей заграницу - да, это благотворительность, но не «умная», потому что она не работает на решение основных социальных проблем в рамках учреждения. По его мнению, сегодня необходима помощь в повышении компетентности специалистов детских домов, подготовке детей к самостоятельной жизни и др. Вот это и есть «умная» благотворительность, которая меняет систему, отношение, тренды, которая стирает стереотипы и мифы», - говорит Александр Гезалов.

Эксперт по социальному сиротству и помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, проведет занятие с 11:00 до 15:00 часов в вологодском ресурсном центре "Дом НКО" на Советском проспекте, 35А.

Вход свободный, но необходимо заранее записаться  по телефону (8172) 75-80-95. Количество мест ограничено.

Тэги: благотворительность

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