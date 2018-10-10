Вологда заняла 66 место из 100 в рейтинге городов России по уровню зарплат

10.10.2018 [Общество]

Вологда оказалась на 66 строчке рейтинга городов России по уровню зарплат. По данным исследования, проведенного РИА Рейтинг, средняя зарплата в городе в первом полугодии 2018 года составляет 33,95 тысяч рублей. Череповец занял 18 место с зарплатой в 43,6 тысяч рублей.

При этом самая высокая зарплата с поправкой на цены в городе зафиксирована в Южно-Сахалинске. Средняя чистая зарплата в столице Сахалинской области в первом полугодии текущего года составляла 81,7 тысяч рублей, и на эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг.

Очень близкий результат у города Салехард, где соотношение составляет 3,55, при этом средняя зарплата здесь заметно выше – 90,5 тысяч рублей в месяц, но прибавку к зарплате «съедают» более высокие цены. По среднему уровню цен Салехард является четвертым среди рассмотренных ста городов (цены еще выше в Петропавловске-Камчатском, Магадане и Нарьян-Маре). Третьим по покупательной способности является Сургут (соотношение зарплаты и фиксированного набора 3,20).

Последнее место в топ-100 городов по зарплатам занял город Шахты (Ростовская область) с зарплатой 24,9 тысяч рублей. На 99 строчке рейтинга – Севастополь (25,7 тысячи рублей), на 98 – Черкесск (25,2 тысячи рублей).

Тэги: зарплата

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