40-летний житель Вологды устроил дезоморфиновый притон в своей квартире

10.10.2018 [Происшествия]

В Вологде 40-летний мужчина организовал наркопритон в своей квартире. Несколько месяцев он готовил дома дезоморфин и предоставлял жилье для употребления вещества.

- Вологжанин регулировал порядок посещения квартиры, снабжал своих гостей всеми «необходимыми предметами», в том числе шприцами и самим наркотиком. Смертоносное зелье он изготавливал самостоятельно из лекарственных средств, приобретенных «посетителями» в аптеке, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

В квартире мужчины был изъят готовый к употреблению опиоидный наркотический анальгетик - дезоморфин в крупном размере (0,6 грамма).

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч.1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Тэги: наркотики
Фото Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте

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