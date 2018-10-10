Фирма «Шалаевский и партнеры» выиграла суд у "Презентационно-сервисного центра" Вологодской области

Компания «Шалаевский и партнеры» отсудила деньги по контракту, заключенному в 2017 году с казенным учреждением Вологодской области «Презентационно-сервисным центром». Напомним, фирма выполнила все работы по контракту, однако ПСЦ отказался их оплачивать. В итоге из-за этого бюджет области потеряет намного больше денег, чем сумма контракта: 200 тысяч - пени и проценты плюс оплата услуг дорогих юристов на заседаниях в судах.

Осенью 2017 года компания выиграла у ПСЦ контракт на проведение двух мероприятий - выставки «Золотая осень» и презентации Вологодской области в представительстве в Москве. Однако позже, когда мероприятия уже состоялись, ПСЦ в одностороннем порядке отказался от контракта. В ходе реализации контракта у фирмы «Шалаевский и партнеры» сложилось впечатление, что они оказались «неугодными» подрядчиками. Тем более что начальная цена контракта была не 2,5, а 4 млн рублей.

Подобные аукционы у ПСЦ часто выигрывают одни и те же фирмы. Так, только за 2018 год «Презентационно-сервисный центр» заключил контрактов на 28 239 300 рублей на оказание услуг в целях материально-технического обеспечения мероприятий межведомственного характера. Две фирмы, которые являются постоянными подрядчиками ПСЦ, выиграли из этой суммы контрактов на 24 001 385 рублей (!). Это ООО «Марс», учредителем которой является племянница уполномоченного по правам человека в Вологодской области Генриетта Димони, и ООО «Выставка-Сервис», учрежденное Светланой Чукановой. Она воглавляет НП "Центр содействия реализации проектов и программ Вологодской области", зарегистрированный по адресу Герцена, 2, где находится правительство Вологодской области. А учредитель этого некоммерческого партнерства - государственное учреждение «Хозяйственное управление», которое позднее было реорганизовано в "Презентационно-сервисный центр".

Фирма «Шалаевский и партнеры» около года судилась с ПСЦ. Сотрудники компании доказали, что выполнили все условия контракта. «Презентационно-сервисный центр» упорно не хотел оплачивать работы, однако кассационная жалоба ПСЦ была оставлена без удовлетворения.

5 октября 2018 года Арбитражный суд Вологодской области вынес решение о взыскании с «Презентационно-сервисного центра» 2 776 164 рублей 10 копеек. Из них более 200 тысяч рублей составили пени и проценты, то есть из-за нежелания ПСЦ оплачивать контракт вовремя, бюджет области потерял еще больше денег.

В решении суда сказано, что при недостаточности денежных средств деньги могут быть взысканы в порядке субсидиарной ответственности с Вологодской области в лице правительства Вологодской области за счет казны Вологодской области.