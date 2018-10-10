В Вологде пенсионерка помогла задержать вора, который снял фару с чужого джипа

10.10.2018 [Общество]

В Вологде по горячим следам задержали вора, который снял фару с чужого джипа. О преступлении сообщила бдительная пенсионерка.

Инцидент произошел на охраняемой парковке на улице Ленинградской. Пожилая женщина проходила мимо супермаркета и обратила внимание на молодого человека, который пытался снять фару с одного из припаркованных автомобилей марки "Jeep Compass". Вологжанка зашла в супермаркет и рассказала об увиденном охраннику. Тот нажал тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии выехали на вызов и «по горячим следам» с поличным задержали вора. Злоумышленником оказался 22-летний вологжанин. Молодого человека передали сотрудникам полиции.

Как сообщает управление Росгвардии по Вологодской области, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Тэги: кража

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