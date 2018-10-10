В Череповецком центре помощи детям «Доверие» нашли нарушения, касающиеся здоровья

Областная прокуратура выявила нарушения в Череповецком центре помощи детям «Доверие», где проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Сообщается, что подопечные центра прошли диспансеризацию и получили рекомендации врачей по ее итогу. Однако в учреждении предписания врачей выполнять не торопились.

В частности, с прошлого года не организовали занятия по лечебной физкультуре, прием к врачу-стоматологу, не выполнили рекомендации по обследованию в 2017 году воспитанника центра у врача-невролога, а также не отправили одну из девочек на ультразвуковое исследование головного мозга.

Директору БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Доверие» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.