Доходы бюджета Вологодской области в 2018 году выросли на 3,4 млрд рублей
Доходная часть бюджета Вологодской области в 2018 году увеличится на 3,4 млрд рублей. Поправки в главный финансовый документ области на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов обсудили в региональном правительстве. По сравнению с прошлым годом доходная часть бюджета вырастет на 15% и составит 64,1 млрд. рублей.
Как сообщает пресс-служба губернатора, рост фиксируется по всем доходным источникам и ведущим отраслям экономики.
«Компания «Северсталь» увеличила объем налога на прибыль до уровня 9 миллиардов 400 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем 2017 году. Благодаря таким рекордным показателям поправками на октябрьской сессии ЗСО расходная часть областного бюджета будет увеличена на 4 миллиарда 200 миллионов рублей», - отметил Олег Кувшинников.
Как сказал глава региона, дополнительные доходы в первую очередь будут направлены на решение социальных проблем:
• более 900 млн рублей на повышение оплаты труда работникам в соответствии с указами Президента РФ;
• 372 млн рублей на увеличение объема помощи муниципальным образованиям и выполнение решений градсоветов;
• 444 млн рублей на выполнение бюджетных обязательств по строительству школы на ул. Северной города Вологды;
• 64,5 млн рублей на реконструкцию детских садов на ул. Ломоносова и ул.Строителей в г. Череповце;
• 1,281 млрд рублей на досрочное выполнение обязательств по долгосрочному госконтракту на завершение строительства областной детской больницы в г.Вологда;
• 539 млн рублей на увеличение областного дорожного фонда области;
• 268 млн рублей на поддержку сельского хозяйства.
«В соответствии с указанными поправками Дорожный фонд на 2018 год составит 6 миллиардов 300 миллионов рублей, а объем господдержки отрасли сельского хозяйства превысит 2 миллиарда 500 миллионов рублей, что является абсолютным рекордом. При этом мы полностью выполняем все условия Соглашения с Министерством финансов РФ по замещению долговых обязательств области бюджетными кредитами», - резюмировал Олег Кувшинников.