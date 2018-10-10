Доходы бюджета Вологодской области в 2018 году выросли на 3,4 млрд рублей

Доходная часть бюджета Вологодской области в 2018 году увеличится на 3,4 млрд рублей. Поправки в главный финансовый документ области на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов обсудили в региональном правительстве. По сравнению с прошлым годом доходная часть бюджета вырастет на 15% и составит 64,1 млрд. рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора, рост фиксируется по всем доходным источникам и ведущим отраслям экономики.

«Компания «Северсталь» увеличила объем налога на прибыль до уровня 9 миллиардов 400 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем 2017 году. Благодаря таким рекордным показателям поправками на октябрьской сессии ЗСО расходная часть областного бюджета будет увеличена на 4 миллиарда 200 миллионов рублей», - отметил Олег Кувшинников.

Как сказал глава региона, дополнительные доходы в первую очередь будут направлены на решение социальных проблем:

• более 900 млн рублей на повышение оплаты труда работникам в соответствии с указами Президента РФ;

• 372 млн рублей на увеличение объема помощи муниципальным образованиям и выполнение решений градсоветов;

• 444 млн рублей на выполнение бюджетных обязательств по строительству школы на ул. Северной города Вологды;

• 64,5 млн рублей на реконструкцию детских садов на ул. Ломоносова и ул.Строителей в г. Череповце;

• 1,281 млрд рублей на досрочное выполнение обязательств по долгосрочному госконтракту на завершение строительства областной детской больницы в г.Вологда;

• 539 млн рублей на увеличение областного дорожного фонда области;

• 268 млн рублей на поддержку сельского хозяйства.