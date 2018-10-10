Уровень инфляции в Вологодской области превысил общероссийский

В августе годовая инфляция в Вологодской области выросла на 0,9 процентных пункта по сравнению с июлем – с 2,7% до 3,6%. В целом по России за это же время инфляция выросла с 2,5% до 3,1%, а в Северо-Западном федеральном округе - с 2,6% до 3,0%.

При этом среди регионов СЗФО в августе в Вологодской области сложился один из самых высоких показателей инфляции. Выше зафиксирована инфляция только в Новгородской области – 3,7%.

- Ускорение годовой инфляции в регионе произошло, прежде всего, за счет повышения темпов роста цен на продовольственные товары (на 2,1 п.п. до 2,9%). В меньшей степени ускорился рост цен на непродовольственные товары (на 0,2 п.п. до 4,2%). Годовые темпы роста цен в секторе услуг замедлились на 0,1 п.п. до 3,9%, - сообщает вологодское отделение Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

По сравнению с августом 2017 года цены на картофель в Вологодской области выросли на 5,8%, белокочанную капусту на 43,2%, на морковь - на 44,3%; свекла подорожала более чем в два раза. Бананы стали дороже на 32,1%, лимоны – на 35,4%. Вместе с тем, макаронные и крупяные изделия подешевели по сравнению с августом прошлого года на 4,1%, сахар – на 11,5%.

Среди непродовольственных товаров за год сильнее всего выросли цены на инструменты и оборудование (на 2,1 процентных пункта до 2,9%), строительные материалы (на 1,3 процентных пункта до 6,4%), моющие и чистящие средства (на 0,7 процентных пункта до 4,4%).