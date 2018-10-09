В Великоустюгском районе полицейские задержали пьяного водителя ВАЗа

В Великоустюгском районе водитель ВАЗа, лишенный прав за пьяную езду, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был задержан полицейскими.

Инцидент произошел в поселке Новатор. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2111, ехавший с нарушением правил дорожного движения. Полицейские потребовали от водителя остановиться.

- При беседе с автолюбителем сотрудники ДПС обратили внимание, что у мужчины имеются признаки опьянения, в том числе сильный запах алкоголя изо рта. При проведении освидетельствования на состояние опьянения, было установлено, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе составляет 1,217 мг/л при максимально допустимых 0,16 мг/л, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Позже выяснилось, что мужчина в апреле 2017 года за управление авто в состоянии опьянения получил наказание в виде 240 часов обязательных работ и был лишен водительских прав на 2 года.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, которое в дальнейшем будет направлено в суд. Устюжанину грозит до двух лет лишения свободы.