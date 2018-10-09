"Северсталь" проиграла казанскому "АК Барс" со счетом 0:2

09.10.2018 [Спорт]

Череповецкая "Северсталь" проиграла казанскому "Ак Барс". Матч Регулярного чемпионата КХЛ состоялся накануне.

Окончательный счёт игры был установлен уже на 14 минуте, когда в ворота череповчан влетело две шайбы. Во втором и третьем периодах "Северсталь" отрезками смотрелась лучше своих конкурентов из Казани, и даже "перебросала" их (33 броска против 28), но пробить Владислава Подьяпольского так и не удалось - 0:2.

Для "Северстали" это уже второе поражение без заброшенных шайб.

«Сегодня нам опять не хватило самого главного — голов. У нас были ошибки, но команда показала хорошее движение. Однако без голов не бывает побед. Все равно хочу поблагодарить ребят за игру» —сказал после матча гл. тренер череповчан Александр Гулявцев, цитата severstalclub.ru

Впереди у "Северстали" выездная серия матчей, ближайшая игра 12 октября, в Санкт-Петербурге, против СКА.

 

Тэги: хоккей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце двухлетняя девочка умерла от менингита
Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Сокольском районе
Закон наизнанку: как борьба с черными лесорубами закончилась для оперативника из Бабаевского района уголовным делом
Поисковики ищут родственников красноармейцев из Вологодской области, похороненных в братской могиле в Карелии
Зона влияния: как контракты городских властей с «Инстроем» в Вологде достались «Магистрали»
Пропавшая в Сокольском районе пенсионерка найдена погибшей в лесу
В Вологде собирают подписи под петицией о запрете строительства на месте снесенного «Труда»
В Вологде «Хендай» врезался в «Форд» с пьяным водителем за рулем
Снесенное здание "Труда" в Вологде все еще находится в ипотеке
Руководители фирмы«Теплодом» супруги Шиллеры предстанут перед судом за мошенничество с деньгами дольщиков
09.10.2018 [Общество]

Зона влияния-2: в Вологде фирму «Инстрой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков

927
0
09.10.2018 [Экономика]

Хранителем имущества птицефабрики «Шекснинская» стало ООО с одноименным названием

647
0
09.10.2018 [Происшествия]

В Череповце задержали 16-летнего подростка, который избил школьника и выложил видео в интернет

1845
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгском районе полицейские задержали пьяного водителя ВАЗа
"Северсталь" проиграла казанскому "АК Барс" со счетом 0:2
Зона влияния-2: в Вологде фирму «Инстрой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков
В череповецком магазине вор съел украденные конфеты, чтобы скрыть улики
В Вологодской области предлагают ввести вычет по налогу на прибыль для инвесторов
В Вытегорском районе будут судить начальницу почты, которая похищала на работе сигареты, продукты и хозтовары
Хранителем имущества птицефабрики «Шекснинская» стало ООО с одноименным названием
 
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

2423
0
09.10.2018 [БлогоVO]

Никакого интернета и смартфонов

247
0
09.10.2018 [Обзор Прессы]

Как в Череповце решили сделать бомжами ветеранов-пожарных

293
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика