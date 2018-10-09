"Северсталь" проиграла казанскому "АК Барс" со счетом 0:2

Череповецкая "Северсталь" проиграла казанскому "Ак Барс". Матч Регулярного чемпионата КХЛ состоялся накануне.

Окончательный счёт игры был установлен уже на 14 минуте, когда в ворота череповчан влетело две шайбы. Во втором и третьем периодах "Северсталь" отрезками смотрелась лучше своих конкурентов из Казани, и даже "перебросала" их (33 броска против 28), но пробить Владислава Подьяпольского так и не удалось - 0:2.



Для "Северстали" это уже второе поражение без заброшенных шайб.



«Сегодня нам опять не хватило самого главного — голов. У нас были ошибки, но команда показала хорошее движение. Однако без голов не бывает побед. Все равно хочу поблагодарить ребят за игру» —сказал после матча гл. тренер череповчан Александр Гулявцев, цитата severstalclub.ru



Впереди у "Северстали" выездная серия матчей, ближайшая игра 12 октября, в Санкт-Петербурге, против СКА.



