Зона влияния-2: в Вологде фирму «Инстрой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков

09.10.2018 [Общество]

На прошлой неделе Newsvo опубликовал материал о том, как контракты городских властей с «Инстроем» в Вологде достались «Магистрали». Фирму «Инстрой» фактически "выжили" с рынка. А теперь городские власти добились того, чтобы она не смогла участвовать в аукционах ближайшие два года.

Напомним, в этом году компания «Инстрой» выиграла два аукциона департамента городского хозяйства на ремонт дворов  в Вологде. А потом городские власти расторгли оба контракта. По информации Newsvo, эту фирму не хотели видеть среди участников аукционов. Теперь ремонтом этих дворов занимается «Магистраль» - фирма, которая чаще других выигрывает конкурсы на дорожные работы у администрации города.

Кроме того, что ДГХ разорвал с «Инстроем» контракты, чиновники попытались убрать фирму с рынка госзакупок, внеся ее в реестр недобросовестных поставщиков. Сначала в УФАС поступило в связи с этим обращение от департамента по одному контракту, а затем по второму.

3 сентября антимонопольная служба вынесла отрицательное решение, рассмотрев обращение по одному из двух контрактов. Напомним, чиновнкии обвинили «Инстрой» в срыве сроков контракта на несколько дней. Однако, как выяснил Newsvo, эти сроки перенесла сама администрация города (ред. - ДГХ), уже после заключения контракта.

5 октября УФАС рассмотрела заявление администрации Вологды по второму контракту. Несмотря на то, что представители «Инстроя» опять указали, что сроки исполнения контракта были сокращены департаментом городского хозяйства (при этом дополнительных соглашений по контракту не было, как положено по закону), УФАС на этот раз приняла другое решение.

Чтобы защитить свою репутацию, фирма представила антимонопольной службе копии писем в адрес ДГХ о начале производства скрытых работ и о невозможности проведения работ по одному из адресов и копии писем, свидетельствующих о наличии независящих от подрядчика обстоятельств, препятствующих выполнению работ в соответствии с Календарным графиком.

«На заседании Комиссии УФАС представители Подрядчика пояснили, что несвоевременность выполнения работ на дворовых территориях вызвана изменением первоначального срока выполнения работ по контракту, объективными причинами (затопление дворовой территории дождевыми водами, наличие старого септика при производстве скрытых работ), отказом Заказчика принимать выполненные работы. Намерения уклоняться от исполнения Контракта не было», - написано в решении антимонопольной службы от 5 октября.

Также представители «Инстроя» заявили о том, что в адрес МКУ «Градостроительный центр города Вологды», осуществляющего технический надзор на объектах по муниципальному контракту, были представлены документы, подтверждающие объемы выполненных работ. Однако департамент указал на отсутствие в его распоряжении информации по данному факту, а представители МКУ «Градостроительный центр» пояснили, что документация «Инстроем» была представлена не в полном объеме, а в представленных документах объемы выполненных работ не соответствовали фактическим.

В итоге УФАС приняла доводы департамента городского хозяйства и внесла «Инстрой» в реестр недобросовестных поставщиков.  Таким образом, городские власти фактически "убарли" с рынка конкурентов «Магистрали», на работу которой у жителей города есть много нареканий. В частности, на благоустройство набережной и уборку снега зимой. Однако «Магистраль» считается добросовестным подрядчиком.

Тэги: ремонт дворов, ООО Магистраль, администрация Вологды

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