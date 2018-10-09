В череповецком магазине вор съел украденные конфеты, чтобы скрыть улики

Череповчанин съел упаковку украденных им в магазине шоколадных конфет, чтобы скрыть улики. Сигнал о происшествии в супермаркете на улице Архангельской поступил на пульт вневедомственной охраны накануне около 21.30.

Работники магазина проводили прибывших на место бойцов Росгвардии в комнату охраны, где находился один из посетителей, и показали записи с камер видеонаблюдения.

- На них было видно, как мужчина вскрыл на нескольких витринах упаковки с фонариком, бритвенным станком, забрал содержимое, а коробки вернул на место. Затем он взял упаковку шоколадных конфет, спрятал в карман и вышел за кассовую зону, не расплатившись за покупки. Кроме того, камеры наблюдения зафиксировали, что в комнате охранников он съел всю упаковку конфет, которую прихватил с собой, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Общий ущерб от действий 37-летнего череповчанина составил более тысячи рублей. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за кражи.

Наряд вневедомственной охраны передал нарушителя полицейским. В отношении череповчанина составлен протокол по статье 7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества).