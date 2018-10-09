В Вологодской области предлагают ввести вычет по налогу на прибыль для инвесторов

В Вологодской области предлагают ввести для инвесторов налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инвестиционный налоговый вычет - это право налогоплательщика уменьшать налог на прибыль, зачисляемый в областной бюджет, на сумму расходов на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию основных средств.

«Введение вычета позволит создать конкурентоспособные условия налогообложения для инвесторов в Вологодской области по сравнению с другими регионами России. Предлагается предоставить право покрытия за счет налога на прибыль до 50% расходов инвестиционного характера вновь образованным организациям при осуществлении инвестиций в объеме более 50 млн. рублей. В течение 5 лет данная категория налогоплательщиков будет платить налог на прибыль в областной бюджет по ставке 5%», - пояснила замгубернатора, начальник департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова.

Еще один проект закона предлагает понизить ставки налога по упрощенной системе налогообложения в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство пищевых продуктов.

Ставки снижаются при объекте налогообложения «доходы» - с 6% до 5%, при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» - с 15% до 12%.

Налоговая нагрузка в отношении указанных налогоплательщиков уменьшится предположительно на 20%. Размер господдержки в виде налоговой льготы оценивается в размере в 10,6 млн. рублей в год.

Предоставление предлагаемой налоговой льготы субъектам малого бизнеса, занятым в пищевой промышленности, направлено на поддержку развития агропромышленного комплекса региона.

Законопроекты, направленные на создание в регионе комфортного и конкурентоспособного налогового режима для инвесторов, уже одобрены правительством Вологодской области, следующая стадия – рассмотрение их депутатами ЗСО.