В Вытегорском районе будут судить начальницу почты, которая похищала на работе сигареты, продукты и хозтовары

09.10.2018 [Происшествия]

В Вытегорском районе будут судить начальницу почты, которая полтора года носила с работы домой товары, которые должна была продавать, а также забирала себе полученные от населения деньги. Недостачу выявили в ходе ревизии.

- В период с ноября 2016 года по апрель 2018 года женщина, используя служебное положение, похищала товарно-материальные ценности: сигареты, продукты питания и хозяйственные товары, которыми распоряжалась по своему усмотрению, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Ущерб, причиненный почтамту действиями женщины, первоначально оценили в 80 тысяч рублей. Однако в ходе следствия выяснилось, что только товаров она унесла домой на 18 тысяч рублей, а еще 177 тысяч рублей она получила от клиентов почты, но не внесла в кассу, а забрала себе.

Женщину будут судить по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата).

- Виновная сотрудница была уволена, она раскаялась в содеянном и возмещает причиненный материальный ущерб, - сообщили в службе по корпоративным коммуникациям УФПС Вологодской области.

Тэги: Почта России

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