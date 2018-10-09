В Вытегорском районе будут судить начальницу почты, которая похищала на работе сигареты, продукты и хозтовары

В Вытегорском районе будут судить начальницу почты, которая полтора года носила с работы домой товары, которые должна была продавать, а также забирала себе полученные от населения деньги. Недостачу выявили в ходе ревизии.

- В период с ноября 2016 года по апрель 2018 года женщина, используя служебное положение, похищала товарно-материальные ценности: сигареты, продукты питания и хозяйственные товары, которыми распоряжалась по своему усмотрению, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Ущерб, причиненный почтамту действиями женщины, первоначально оценили в 80 тысяч рублей. Однако в ходе следствия выяснилось, что только товаров она унесла домой на 18 тысяч рублей, а еще 177 тысяч рублей она получила от клиентов почты, но не внесла в кассу, а забрала себе.

Женщину будут судить по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата).