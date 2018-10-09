В Вытегорском районе будут судить начальницу почты, которая похищала на работе сигареты, продукты и хозтовары
В Вытегорском районе будут судить начальницу почты, которая полтора года носила с работы домой товары, которые должна была продавать, а также забирала себе полученные от населения деньги. Недостачу выявили в ходе ревизии.
- В период с ноября 2016 года по апрель 2018 года женщина, используя служебное положение, похищала товарно-материальные ценности: сигареты, продукты питания и хозяйственные товары, которыми распоряжалась по своему усмотрению, - сообщает региональное управление следственного комитета.
Ущерб, причиненный почтамту действиями женщины, первоначально оценили в 80 тысяч рублей. Однако в ходе следствия выяснилось, что только товаров она унесла домой на 18 тысяч рублей, а еще 177 тысяч рублей она получила от клиентов почты, но не внесла в кассу, а забрала себе.
Женщину будут судить по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата).
- Виновная сотрудница была уволена, она раскаялась в содеянном и возмещает причиненный материальный ущерб, - сообщили в службе по корпоративным коммуникациям УФПС Вологодской области.