Хранителем имущества птицефабрики «Шекснинская» стало ООО с одноименным названием

Имущество ОАО Птицефабрики «Шекснинская» передали вновь созданному ООО с одноименным названием, сообщает сайт областного правительства. Как ранее выяснил Newsvo, учредитель этого ООО одновременно является учредителем фирмы, которая в марте незаконно приобрела большую часть имущества птицефабрики.

5 октября конкурсным управляющим расторгнут договор хранения с ООО «Паритет Вятка», имущество птицефабрики передано образованному в 2017 году ООО «Шекснинская птицефабрика». В правительстве отмечают, что фирма принадлежит вологодскому инвестору, имеющему опыт в сфере птицеводства. Как ранее сообщал Newsvo, это Александр Курзанов.

Вновь созданное ООО «Шекснинская птицефабрика» заключило договор купли-продажи с ООО «Паритет Вятка» на родительское стадо бройлеров и технологическое оборудование. То есть фирма, неэффективный менеджмент руководства которой привел к отсутствию денег для приобретения комбикормов и гибели большей части поголовья, теперь продала имущество птицефабрики новому хранителю.

«За вырученные деньги ООО «Паритет Вятка» обязалось на этой неделе рассчитаться с задолженностью по заработной плате перед коллективом птицефабрики за июнь-сентябрь 2018 года. На этой же неделе, по информации от нового хозяйствующего субъекта, начнется процесс приема на работу новых сотрудников, планируется принять около 120 человек, затем запустить производственный процесс с последующим выходом на проектные мощности и постепенным увеличением трудового коллектива до уровня 2017 года – это порядка 550 человек», - заключил замгубернатора Михаил Глазков.

Как ранее сообщал Newsvo, большая часть имущества птицефабрики была продана несколькими месяцами ранее, когда на производстве "хозяйничало" ООО «Паритет – Вятка». О том, что было продано, Newsvo подробно писал в сентябре. Начальная цена лота была немногим меньше миллиарда - 731 338 186,86 рублей. Но в итоге все вышеперечисленное имущество продали всего за 182 834 546,76 рублей. Покупателем стало ООО "Онегафинансгрупп" из Москвы.

Позже выяснилось, что продажа имущества была проведена незаконно. В арбитражный суд было подано заявление по обжалованию результатов торгов.

Гендиректор московского ООО "Онегафинансгрупп" - Владимир Зубов. А учредитель этой фирмы - АО "Экспериментальное кондитерское объединение "Вологда" (гендиректор - Анатолий Юганов). Оно же стало учредителем ООО "Шекснинская птицефабрика", которое теперь является хранителем имущества птицефабрики.