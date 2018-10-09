В Вологде закрасят рисунок с кружевной чудо-птицей на фасаде дома на Набережной VI армии, 95

09.10.2018 [Общество]
В Вологде закрасят рисунок с кружевной чудо-птицей на фасаде дома на Набережной VI армии, 95

Рисунок с кружевной чудо-птицей, появившийся на фасаде жилого дома на Набережной VI армии, 95 после ремонта фасада, закрасят. Логотип Вологодской области выполнили так безыскусно, что жители выступили против его размещения.

- В процессе ремонта дома на Набережной 6 армии, 95, напротив Соборной горки, появилось изображение-карикатура на областной бренд, сделанная кустарным способом. Когда жильцы начали возмущаться и просили закрасить, рабочие тут же убрали строительные леса на этом месте, а теперь их и вовсе нет.. – написал в соцсети Игорь Аксеновский.

По словам главы областного фонда капремонтов Игоря Михельсона, рисунок появился на фасаде дома по их инициативе.

- Собственники против, выполнен рисунок не совсем качественно, поэтому эта эмблема будет удалена. В дальнейшем, если собственники согласятся, мы нанесем ее снова, но уже более качественно, - говорит Игорь Михельсон.

Хоровод из слов «Вологодская область – Душа Русского Севера» и птица стали символами региона в 2014 году. Была создана рабочая группа для поиска бренда, который должен объединить патриархальную Вологду, динамичный Череповец, города-музеи Тотьму, Белозерск, Кириллов, Великий Устюг.

Тэги: капремонт, бренд
Фото Игоря Аксеновского

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