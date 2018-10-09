Евгения Доможирова арестовали на 15 суток за митинг против повышения пенсионного возраста

09.10.2018 [Общество]
Евгения Доможирова арестовали на 15 суток за митинг против повышения пенсионного возраста

Евгения Доможирова арестовали на 15 суток за проведение шествия против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Такое решение вынес накануне судья городского суда Кондрашихин. Евгений признан виновным в совершении административного правонарушения по статье КоАП 20.2. часть 8.

Представителем обвинения на суде выступал полицейский Алексей Кузнецов, который составлял протокол о нарушении во время митинга. Отметим, что ч. 8 статья 20.2. КоАП РФ подразумевает повторное нарушение. Евгений говорит, что повторного нарушения с его стороны не было.

Никаких повторных нарушений на 11.09., дату составления протокола, у меня не было, чтобы составлять по поводу части 8 статья 20.2. КоАП РФ (повторное нарушение), - заявил он в суде.

Евгений Доможиров cчитает незаконным применение к нему статьи о повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Ранее он действительно уже привлекался к ответственности за нарушения при организации митинга против застройки Фрязиновского парка в Вологде, который прошел 1 июня 2016 года. Ему было назначено 40 часов обязательных работ, которые были им выполнены в октябре 2017 года – приставы несколько месяцев не могли найти место, где он мог бы исполнить решение суда. Таким образом, как утверждает Евгений, в момент составления на него протокола в сентябре 2018 года он не мог считаться совершившим правонарушение, поскольку в административном законодательстве предусмотрено правило, согласно которому лицо, не совершившее в течение года нового административного правонарушения, считается вообще не подвергавшимся административному взысканию.

Он также пояснил, почему митинг 9 сентября был проведен законно:

- я подал уведомление в соответствии с ФЗ 54;
- администрация незаконно изменила дату проведения публичного мероприятия на 8 сентября;
- 8 сентября, в этом же месте, в это же время согласовала митинг ещё одному заявителю;
- 9 сентября спортивное мероприятие закончилось 13:00, наше публичное мероприятие началось в 14:00,
- я письменно уведомил письменно администрацию, что не согласен с иным днём проведения.

Полицейский Кузнецов в суде заявил, что митинг проводился в трех скверах (ред. - согласно законодательству Вологодской области проводить там шествия запрещено). Между ним и судьей произошел следующий диалог:

— Где три сквера?
— Вдоль кремлевской стены расположен сквер, вдоль набережной тоже сквер на Соборной горке. Это решение городской Думы.
— Как определила администрация, что это сквер?
— Не могу сказать.

Полицейский подтвердил, что нарушений во время самого митинга не было. Евгений Доможиров указал в суде, что обвинения против него необоснованны, поскольку на Кремлевской площади регулярно проводятся как политические, так и культурно-массовые мероприятия.

- Отделять граждан от тех кто не согласен с пенсионной реформой от граждан, например, поддерживающих присоединение Крыма на той же Кремлевской площади — недопустимо, - считает Евгений.
Считаю мероприятие законным.

Сразу после вынесения приговора Евгений Доможиров в знак протеста объявил голодовку. Он подал заявление об обжаловании приговора, его рассмотрят в суде сегодня.

Тэги: митинги, приговор
Фото Евгения Доможирова

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