Жителям авариных домов в Вологодской области, с которых незаконно собирали взносы на капремонт, вернут деньги

09.10.2018 [Общество]

Вологжане, с которых областной Фонд капремонта незаконно собирал взносы за аварийные и сгоревшие дома, смогут вернуть свои деньги. Для этого собственникам нужно написать соответствующее заявление.

Как ранее сообщал Newsvo, в середине сентября прокуратура объявила предостережение региональному Фонду капремонтов: в программе оказались аварийные и сгоревшие дома. Несмотря на то, что они не подлежат восстановлению, с их жителей собирали взносы на капремонт. Так, выяснилось, что в областной программе капремонтов находятся три сгоревших многоквартирных дома (Никольск) и около 70 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (Вологда, Сокол, Вытегорский район). Ошибку в начислении взносов в фонде объясняют тем, что муниципалитеты несвоевременно передают в область данные о домах.

Фонд капремонтов готов вернуть собственникам незаконно полученные взносы.

- Средства возвращаются собственникам на основании заявления. Это те средства, которые были уплачены в период после признания дома авариным, но квитанции приходили. Все средства, которые были накоплены до признания дома авариным также возвращаются при условии, что будет принято общее решение о направлении этих средств на снос или реконструкцию многоквартирного дома. То есть часть возвращается индивидуально, часть – по решению общего собрания, - рассказал журналистам глава областного фонда капремонтов Игорь Михельсон.

Заявление необходимо направить в областной Фонд капремонтов, к нему прикладывается копия паспорта собственника, свидетельство о регистрации права собственности и оплаченные квитанции. Сотрудники Фонда проверяют поступившую информацию и, если все в порядке, осуществляют возврат.

Тэги: фонд капремонта, взносы

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