Сбитый с дома на Советском проспекте в Вологде декор восстановят после капремонта

Рабочие восстановят на новом фасаде дома №22 на Советском проспекте сбитый ими во время капремонта декор. Об этом, отвечая на вопрос Newsvo, заявил глава Фонда капремонтов Вологодской области Игорь Михельсон.

- История про то, как прекрасный пример советской архитектуры на Советском проспекте, 22 уничтожают в рамках областной программы. Фасад многоквартирного дома ремонтирует ООО Спецстрой-Норд. Заказчик — Фонд капитального ремонта области. Разработчики границ исторического поселения включили здание в список исторически ценных градоформирующих объектов. Эта информация есть в недрах областного правительства, из которого рождается и областная программа по капремонтам, - написали в соцсети в конце сентября активисты градозащитного движения «Настоящая Вологда».

По словам Игоря Михельсона, все работы на фасаде здания на Советском проспекте, 22 согласованы в Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

- Ремонт этого дома должен был состояться еще в 2016 году, но после разработки проектно-сметной документации, которая предполагает капитальный ремонт штукатурки и покраску фасада, собственники проявили инициативу и захотели изменить внешний вид дома, сделать утепление и сделать навесной фасад. Проектировщики помогли им разработать новый фасад, очень долго длилась процедура голосования, и вот в этом году в феврале работы были согласованы. Собственники также согласовали откорректированный проект, был проведен аукцион, выбран подрядчик. Сейчас там убраны все элементы декора, но, по проекту он будет восстановлен на навесном фасаде. Наверное, таких домов у нас в Вологде нету, это станет украшением перекрестка улицы Предтеченской и Советского проспекта, - отметил глава Фонда капремонтов.

Все работы должны быть завершены до конца ноября этого года.