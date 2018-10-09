Сбитый с дома на Советском проспекте в Вологде декор восстановят после капремонта

09.10.2018 [Общество]
Сбитый с дома на Советском проспекте в Вологде декор восстановят после капремонта

Рабочие восстановят на новом фасаде дома №22 на Советском проспекте сбитый ими во время капремонта декор. Об этом, отвечая на вопрос Newsvo, заявил глава Фонда капремонтов Вологодской области Игорь Михельсон.

- История про то, как прекрасный пример советской архитектуры на Советском проспекте, 22 уничтожают в рамках областной программы. Фасад многоквартирного дома ремонтирует ООО Спецстрой-Норд. Заказчик — Фонд капитального ремонта области.  Разработчики границ исторического поселения включили здание в список исторически ценных градоформирующих объектов. Эта информация есть в недрах областного правительства, из которого рождается и областная программа по капремонтам, -  написали в соцсети в конце сентября активисты градозащитного движения «Настоящая Вологда».

По словам Игоря Михельсона, все работы на фасаде здания на Советском проспекте, 22 согласованы в Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

- Ремонт этого дома должен был состояться еще в 2016 году, но после разработки проектно-сметной документации, которая предполагает капитальный ремонт штукатурки и покраску фасада, собственники проявили инициативу и захотели изменить внешний вид дома, сделать утепление и сделать навесной фасад. Проектировщики помогли им разработать новый фасад, очень долго длилась процедура голосования, и вот в этом году в феврале работы были согласованы. Собственники также согласовали откорректированный проект, был проведен аукцион, выбран подрядчик. Сейчас там убраны все элементы декора, но, по проекту он будет восстановлен на навесном фасаде. Наверное, таких домов у нас в Вологде нету, это станет украшением перекрестка улицы Предтеченской и Советского проспекта, - отметил глава Фонда капремонтов.

Все работы должны быть завершены до конца ноября этого года.

Тэги: фонд капремонта, капремонты, исторические дома
Фото "Настоящая Вологда"

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце двухлетняя девочка умерла от менингита
Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Сокольском районе
Слежка в соцсети: жителя Череповца судят за оскорбления мэра и главы города ВКонтакте
Закон наизнанку: как борьба с черными лесорубами закончилась для оперативника из Бабаевского района уголовным делом
Поисковики ищут родственников красноармейцев из Вологодской области, похороненных в братской могиле в Карелии
Зона влияния: как контракты городских властей с «Инстроем» в Вологде достались «Магистрали»
Пропавшая в Сокольском районе пенсионерка найдена погибшей в лесу
В Вологде собирают подписи под петицией о запрете строительства на месте снесенного «Труда»
В Вологде «Хендай» врезался в «Форд» с пьяным водителем за рулем
Снесенное здание "Труда" в Вологде все еще находится в ипотеке
08.10.2018 [Общество]

ООО «Аудит», которому принадлежало здание «Труда» в Вологде, могут признать банкротом

2139
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе будут судить начальницу почты, которая похищала на работе сигареты, продукты и хозтовары
Хранителем имущества птицефабрики «Шекснинская» стало ООО с одноименным названием
В Вологде закрасят рисунок с кружевной чудо-птицей на фасаде дома на Набережной VI армии, 95
Евгения Доможирова арестовали на 15 суток за митинг против повышения пенсионного возраста
Жителям авариных домов в Вологодской области, с которых незаконно собирали взносы на капремонт, вернут деньги
Сбитый с дома на Советском проспекте в Вологде декор восстановят после капремонта
Администрация Белозерска задолжала более 1,8 млн рублей по взносам за капремонт муниципального жилья
 
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

2140
0
09.10.2018 [БлогоVO]

Ямы с песком успешно заполняются непогодой водой

266
0
09.10.2018 [Обзор Прессы]

Как в Череповце решили сделать бомжами ветеранов-пожарных

90
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика