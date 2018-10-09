Администрация Белозерска задолжала более 1,8 млн рублей по взносам за капремонт муниципального жилья

09.10.2018 [Общество]

Администрация Белозерска задолжала более 1,8 млн рублей по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья. Об этом сегодня журналистам рассказал глава областного Фонда капитальных ремонтов Игорь Михельсон.

- На город Белозерск мы уже подавали в суд, на сегодняшний день не исполняются судебные решения. Мы уже на следующий период готовим подачу нового иска, - говорит Игорь Михельсон.

По его словам, долги есть и в других районах, но, как правило, после предупреждения от Фонда к концу года они гасятся. В целом, собираемость именно по муниципальному жилью составляет 92%, задолженность местных властей на данный момент составляет 20 млн рублей.

При этом все собственники жилья в Вологодской области задолжали около 280 млн рублей в Фонд капремонтов. Игорь Михельсон отмечает, что организация ведет серьезную работу по взысканию этой задолженности.

- Только за этот год было подано около 12 тысяч исков в суды на сумму 139 млн рублей. До конца года эта цифра вырастет до 23 тысяч поданных исков, общая сумма составит порядка 200 млн рублей, - отмечает глава Фонда.

Отметим, что неуплата взносов за капремонт муниципального жилья - не единственная проблема в Белозерском районе. Напомним, в начале сентябре сообщалось, что район может лишиться денег, выделенных Газпромом на строительство и ремонт соцобъектов, из-за безответственности главы района. Как пояснил губернатор Олег Кувшинников, в районе планируется реконструкция спорткомплекса, однако администрация на тот момент не приступила даже к подготовке конкурсной документации. По словам главы региона, глава района Евгений Шашкин полностью самоустранился от контроля за ходом этих работ.

Тэги: капремонт, Шашкин
Сюжет: капремонт

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