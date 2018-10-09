Администрация Белозерска задолжала более 1,8 млн рублей по взносам за капремонт муниципального жилья

Администрация Белозерска задолжала более 1,8 млн рублей по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья. Об этом сегодня журналистам рассказал глава областного Фонда капитальных ремонтов Игорь Михельсон.

- На город Белозерск мы уже подавали в суд, на сегодняшний день не исполняются судебные решения. Мы уже на следующий период готовим подачу нового иска, - говорит Игорь Михельсон.

По его словам, долги есть и в других районах, но, как правило, после предупреждения от Фонда к концу года они гасятся. В целом, собираемость именно по муниципальному жилью составляет 92%, задолженность местных властей на данный момент составляет 20 млн рублей.

При этом все собственники жилья в Вологодской области задолжали около 280 млн рублей в Фонд капремонтов. Игорь Михельсон отмечает, что организация ведет серьезную работу по взысканию этой задолженности.

- Только за этот год было подано около 12 тысяч исков в суды на сумму 139 млн рублей. До конца года эта цифра вырастет до 23 тысяч поданных исков, общая сумма составит порядка 200 млн рублей, - отмечает глава Фонда.

Отметим, что неуплата взносов за капремонт муниципального жилья - не единственная проблема в Белозерском районе. Напомним, в начале сентябре сообщалось, что район может лишиться денег, выделенных Газпромом на строительство и ремонт соцобъектов, из-за безответственности главы района. Как пояснил губернатор Олег Кувшинников, в районе планируется реконструкция спорткомплекса, однако администрация на тот момент не приступила даже к подготовке конкурсной документации. По словам главы региона, глава района Евгений Шашкин полностью самоустранился от контроля за ходом этих работ.