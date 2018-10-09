В Череповце задержали 16-летнего подростка, который избил школьника и выложил видео в интернет

09.10.2018 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 16-летнего подростка, который избил школьника на камеру и выложил запись в интернет, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Запись, на которой молодой человек догоняет уходящего от него школьника, ударом роняет на землю и начинает бить руками и ногами, появилась в соцсетях на прошлой неделе.

- Очередной шокирующий пост в социальных сетях стал поводом для многочисленных обсуждений среди череповецкой молодёжи. В одном из популярных городских сообществ появилось скандальное видео. На нём один подросток, 16-17 лет на вид, подходит к впереди идущему юноше и без предупреждения наносит сильный удар в голову. Жертва падает. Атакующий снова бьёт. На этот раз уже лежачего. Сначала рукой, а потом и ногой. <...> Автор поста и «герой» видео своей личности не скрывает. Подростка зовут Эльдар. Он живёт в Череповце. И у него необъяснимое чувство безнаказанности. - написала в выходные Инга Самойлова, шокированная увиденным. К своему посту она прикрепила видео с избиением.

Кроме школьника жертвой подростка стал нетрезвый мужчина.

- Как оказалось, злоумышленник не скрывал свою личность и разместил данное видео в сети интернет. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, откуда было загружено видео, а затем и самого героя сюжета, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге 16-летнего мальчика полицейские доставили следователям СКР. Личность пострадавшего от его действий ребенка в данный момент устанавливается.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Тэги: подростки, жестокость, насилие

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