Врача-анестезиолога из вологодской больницы, где от пневмонии умер ребенок, приговорили к двум годам колонии

09.10.2018 [Общество]

В Вологде вынесли приговор врачу-анестезиологу, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности 5-летней пациентке. Уголовное дело было возбуждено летом 2017 года.

Как ранее сообщал Newsvo, девочка была госпитализирована в Вологодскую областную детскую больницу в феврале 2017 года в тяжелом состоянии.

Известно, что ребенка привезли в больницу на «скорой», ей был установлен диагноз «пневмония», и в итоге пациентку направили в экстренном порядке в отделение анестезиологии-реанимации.

- Основными, сыгравшими существенную роль в исходе заболевания малолетней девочки, явились дефекты, допущенные в первые сутки госпитализации, поскольку именно в результате этих дефектов произошло катастрофическое ухудшение состояния пациентки и пройдена точка «невозврата». Дефекты оказания медицинской помощи, допущенные врачом-анестезиологом-реаниматологом при оказании медицинской помощи пациентке, в период смены с 10.02.2017 по 9 часов 11.02.2017, вызвали расстройство жизненно-важных функций, которое не может быть компенсировано организмом самостоятельно (угрожающего жизни состояния) – острой дыхательной и сердечной недостаточности тяжелой степени, оцениваются как тяжкий вред здоровью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд признал, что медицинская помощь ребенку была оказана не в полном объеме, состояние девочки ухудшилось, и она умерла в палате реанимации вышеуказанного медицинского учреждения.

Приговором суда врачу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того,  он лишен права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.

 

Тэги: гибель ребенка, врачи, приговор

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