В Вологде на два года лишили прав водителя, сбившего 13-летнюю девочку

08.10.2018 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор 39-летнему водителю, который 7 января 2017 года на своем «Вольво» сбил девочку-школьницу на улице Северной.  После аварии ребенок стал инвалидом.

В тот день мужчина на своем внедорожнике ехал по улице Северной напротив торгового центра «Остров» с превышением скорости.

- Водитель проигнорировал требования правил дорожного движения о снижении скорости в районе остановочного комплекса, где в момент его движения из автобуса выходили пассажиры. Водитель, не притормаживая, сбил 13-летнюю девочку, которая торопясь в кино, не посмотрев по сторонам, шла вдоль пешеходного перехода. Девочка, получив множественные травмы головы – тяжкий вред здоровью, после двух недель комы, стала инвалидом, - сообщает прокуратура города.

В суде мужчина вину не признал, пояснил, что не видел, как пешеход вышла из автобуса. При этом водитель согласен оплатить лечение ребенка.

С учетом смягчающих обстоятельств - наличия двух детей на иждивении и добровольного частичного возмещения материального вреда - вологжанину назначено наказание виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы. Кроме того, его на два года лишили водительских прав.

Приговор в законную силу не вступил.

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