Вологжанина, который избивал 9-летнего сына скакалкой, приговорили к обязательным работам

08.10.2018 [Происшествия]

В Вологде осудили 35-летнего мужчину, который избивал 9-летнего сына скакалкой и шнурами от бытовой техники. Семья сдала своего сына в детдом, а потом забрала оттуда.

- Семья многодетная, когда родился этот ребенок, родители поняли, что не смогут его вырастить и отдали младенцем в дом ребенка. Позже его взяла под опеку женщина, но через некоторое время и она от него отказалась, и тогда семья решила взять мальчика обратно, - ранее сообщали Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

В итоге в начале 2017 года в областном центре многодетная семья восстановила родительские права в отношении 9-летнего сына. В период с августа по октябрь 2017 года отец, воспитывая мальчика, неоднократно наносил ему побои, используя вместо розг шнур питания от бытовой техники и скакалку.

Затравленного ребенка между школьными занятиями осенью 2017 года встретила бывшая приемная мать. Увидев, что ребенок не может сидеть, она расспросила мальчика, что с ним происходит, и ужаснулась, увидев кровоподтеки на спине, ногах ребенка. Женщина сообщила о происходящем в контролирующие и правоохранительные органы. Ребенок был изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

- В суде виновный признал вину частично, пояснил, что один раз «сорвался» на Васю, избил его скакалкой за кражу мелочи из дома, - сообщает прокуратура Вологды.

В итоге суд признал мужчину виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребенком.

- С учетом смягчающих обстоятельств – наличия на иждивении еще четырех детей -  назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, - сообщает прокуратура.

Приговор в законную силу не вступил.
 

Тэги: дети

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