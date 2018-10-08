Защитой прав медработников в России займется независимый профсоюз

08.10.2018 [Общество]

В России создадут независимый профсоюз для защиты прав медработников. Об этом сообщает Агентство социальной информации.

С инициативой его создания выступила врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Анастасия Васильева, автор петиции против массовых сокращений в НИИ глазных болезней в Москве.

Профсоюз будет оказывать правовую и юридическую поддержку медицинским работникам и защищать их от незаконных увольнений и сокращений, заявила руководитель инициативной группы пациентов,

«Как показал мой опрос о необходимости организации социальной или юридической поддержки, более 80 человек проголосовало именно за создание системы юридической помощи врачам. Вот именно это и будет первой задачей нашего профсоюза «Альянс врачей». Собственно, этим мы и будем отличаться от всех прочих организаций. Мы очень хотим и будем очень стараться, чтобы обеспечить докторам и медицинским работникам постоянную и бесплатную правовую и юридическую поддержку. Чтобы мы, врачи, были не только гуманной, но и сильной и уважаемой профессией, чтобы нас нельзя было взять и уволить или сократить, оставить без работы или без зарплаты», — заявила Васильева на своей личной странице в Facebook.

У профсоюза уже есть официальные страницы в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Профсоюз был создан по итогам борьбы против против массовых сокращений в НИИ глазных болезней. В НИИ проходила реорганизация, без работы остался ряд сотрудников, среди которых ведущие врачи и профессора института. По словам сотрудников, каждому из уволенных выдавалось соответствующее уведомление и взамен предлагались должности лаборанта, бухгалтера, уборщика помещений, что не соответствует квалификации сотрудников медицинского профиля, условиям заключенного трудового договора. Петицию против увольнений подписали более 52 тыс. человек, и, по словам активистов, сокращения удалось остановить.

 

Тэги: здравоохранение, врачи

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