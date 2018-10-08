Фестиваль социального кино «Человек в кадре» памяти Василия Шукшина пройдет в Белозерске

В Белозерске с 10 по 14 октября пройдет восьмой фестиваль социального документального кино «Человек в кадре» памяти Василия Шукшина. В местном доме культуры и библиотеке покажут короткометражки социальной направленности, пройдут памятные мероприятия в честь писателя.

Кинофестиваль откроется 10 октября встречей «Необыкновенные истории обыкновенных людей в фильмах вологодского режиссера-документалиста Марии Таранченко». В Белозерском доме культуры все желающие смогут посмотреть и обсудить ее новый фильм «Камертон любви» об Ольге Мединцевой – психологе территориального центра социальной помощи семье и детям города Вологды.

- Когда Ольга заканчивала учебу на естественно-географическом факультете в Вологодском государственном педагогическом университете, в самый ответственный период сдачи государственных экзаменов она переболела гриппом, давшим осложнение на глаза. В 22 года девушка стала практически незрячей, а после восстановления остаточного зрения – слабовидящей. В фильме Ольга и ее мать Анна Владимировна предельно искренне и откровенно рассказывают о всех трудностях и их преодолении на пути адаптации в условиях ухудшившегося зрения, об осознании по-новому ценности жизни. Благодаря помощи близких героиня фильма «Камертон любви» смогла преодолеть депрессию и найти в себе силы жить дальше, - сообщает сайт областного правительства.

Зрители также увидят на фестивале работы любителей: авторских групп из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Комплексного центра социального обслуживания населения, средней школы №1, Татьяны Карандашевой из Харовска и других.

Одним из ключевых мероприятий программы фестиваля станет показ спектакля «Охота жить» по рассказам Василия Шукшина с участием актеров Олега Емельянова и Всеволода Чубенко.