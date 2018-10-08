370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

Любов Южакова, Евгения Сибирцева

«Псковский электромашиностроительный завод» выплатит более 370 млн рублей долгов вологодского ООО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО». Об этом говорится в мировом соглашении, заключенном между кредиторами предприятия по производству троллейбусов и конкурсным управляющим фирмы. Как выяснил Newsvo, гендиректором псковского завода является бывший гендиректор ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» Александр Лазарев.

Уточним, что Вологде по одному адресу было зарегистрировано две фирмы с названием «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» - одно в форме ОАО, другое - ООО. Первая была признана банкротом в 2017 году, в отношении второго процедра банкротства была запущена, но ее прекратили после того, как псковский завод взялся выплатить долги вологодского ООО.

ООО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» было зарегистрировано 31 января 2011 года в Вологде. Его основной учредитель - ОАО "Вологдаэлектротранс". 26 декабря 2016 года арбитражный суд Вологодской области ввел на предприятии процедуру наблюдения (первая стадия банкротства). С заявлением о признании банкротом ООО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» в суд обратился банк «Финансовая Корпорация Открытие», которому вологодская фирма задолжала 223,3 млн рублей.

В апреле 2017 года ООО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» было признано банкротом, на предприятии была введена процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности фирмы - более 370 млн рублей. Судя по материалам дела, в реестре кредиторов троллейбусной фирмы в настоящий момент три организации: ООО «Торговый Дом «Электромаш»* из Пскова (правопреемник банка «ФК Открытие) (долг 256,5 млн рублей), ПАО «Сбербанк» (113,5 млн рублей), налоговая служба (долг 17 тысяч 258 рублей). Согласно мировому соглашению, заключенному между кредиторами и конкурсным управляющим «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» 26 июля 2018 года, эти долги предприятия до конца 2018 года берется оплатить «Псковский электромашиностроительный завод».

- Производство по делу о банкротстве в отношении ООО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» подлежит прекращению, - говорится в решении суда.

Таким образом, ООО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», по сути, лишается статуса банкрота за счет стороннего предприятия.

Однако оказалось, что псковское предприятие тесно связано с вологодским. Судя по сайту «Псковского электромашиностроительного завода», его гендиректором является бывший гендиректор ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» Александр Лазарев. В 2017 году его судили за то, что с 29 апреля 2013 года по 11 августа 2014 он руководил ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» и скрыл от налоговой около 17 млн рублей (от наказания он был освобожден по амнистии). Кроме того, Александр Лазарев также является гендиректром «Стройтранса», который арендует производственные площади предприятия «Транс-Альфа Электро» и производит в Вологде троллейбусы на продажу в другие регионы.

* Один из учредителей ООО «Торговый Дом «Электромаш» - АО «Псковский электромашиностроительный завод». А второй учредитель - ООО "КС-Авто" из Вологды, гендиректор которого - Олег Усенко. В отношении него недавно было возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств от взыскания по налогам и сборам в ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО». Дело в том, что ранее Усенко руководил «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО». К слову, один из учредителей ООО "КС-Авто" - Александр Каледин.

Фото vologda.4geo.ru

Примечательно, что фигурирующее в деле ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» было признано банкротом. Фирма была зарегистрирована в Вологде 29 октября 2007 года (на сайте rusprofile.ru стоит отметка, что сейчас предприятие находится в стадии ликвидации). Процедура банкротства ОАО была запущена еще в 2013 году по заявлению ООО «Торговый Дом «Электромаш», решение о признании предприятия несостоятельным было вынесено в июне 2017 года.

При этом за ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» числилась огромная задолженность перед различными фирмами и банком ВТБ. Так, долг перед банком ВТБ составлял 11 493 278 руб. 76 коп. Однако 6 октября 2018 года арбитражный суд вынес решение заменить Банк ВТБ в реестер кредиторов на ООО «ТД «Электромаш» и ЗАО «Сервисный центр «Плава»*. Суд отказал банку в исключении из реестра требований кредиторов ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО».

* ЗАО «Сервисный центр «Плава» из Тульской области, так же как и ООО «ТД «Электромаш», имеет отношение к Вологде и Александру Каледину. Среди учредителей "Плавы" - ЗАО Группа «МК Луч» из Вологды и ОАО "Вологодский машиностроительный завод". Бывший председатель советов директоров "ВМЗ" и совета директоров ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» - Александр Каледин.

При рассмотрении в арбитражном суде дела о банкротстве ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» выяснились любопытные детали. Так, оказалось. что 28 июля 2016 года между ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» и АО «Межрегиональная инвестиционная компания» из Вологды был заключен договор купли-продажи земельного участка кадастровый №35:2460102005:0578, площадью 4 895 кв.м. по адресу: г. Вологда, ул. Белозерское шоссе, д. 3. Это адрес регистрации «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО». Стоимость участка составила 998 580 рублей. То есть сделка была заключена после того, как в отношении «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» было возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) (ред. - это произошло 4 августа 2014 года).

Тот самый участок. Скриншот кадастровой карты Вологодской области.

Интересно, что этот участок выступал в качестве залогового имущества по договору от 26 ноября 2008 года. Это был договор о невозобновляемой кредитной линии между Сбербанком и Калединым Александром Александровичем, ОАО «Транс-Альфа» ЭЛЕКТРО», ОАО «Транс-Альфа АВТО», ОАО «Северный коммунар», ОАО «Вологодский машиностроительный завод», ОАО «Вологдаэлектротранс», ОАО «Псковский электромашиностроительный завод», ОАО «Плавский машиностроительный завод «Плава», ЗАО Группа «МК Луч». Поскольку кредит не выплачивался, в отношении ОАО «Транс - Альфа ЭЛЕКТРО» было возбуждено исполнительное производство.

Конкурсный управляющий ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» Алексей Федоров обратился в арбитражный суд с иском о признании договора купли-продажи участка недействительным, однако 5 октября 2018 года суд вынес решение об отказе в удовлетворении этого иска.