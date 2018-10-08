В Вологодский район забрела лосиха из Костромской области

В лесах вблизи деревни Семенково Вологодского района заметили лосиху с радиоошейником. Животное совершенно не боится людей.

- Лосиха с радиошейником пришла к нам из Костромской области, а точнее с территории государственного природного заказника "Сумароковский", где сохатых разводят для того, чтобы получать от них целебное молоко. Лосинная ферма была основана там еще в 1963 году для изучения перспектив одомашнивания этого животного, - рассказал замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков.

Сотрудники областного Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира связались с костромскими коллегами. Те рассказали, что впервые в истории своего предприятия животное ушло на такое значительное расстояние от фермы, однако, они отслеживают местоположение животного и надеются на его возвращение. Сейчас, судя по показаниям GPS, лосиха как раз держит путь домой, сообщает сайт областного правительства.