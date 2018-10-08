В Кадуйском районе грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину

В Кадуйском районе 33-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда. Как рассказали Newsvo в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, трагедия произошла вечером 6 октября на 435 километре Октябрьской железной дороги.

Около 19.45 грузовой поезд, ехавший из Череповца в Бабаево, сбил мужчину-пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что он – житель поселка Суда в Череповецком районе, что он делал в Кадуйском районе и как попал под поезд, выясняют правоохранители.