ООО «Аудит», которому принадлежало здание «Труда» в Вологде, могут признать банкротом

ООО «Аудит», которому принадлежало снесенное здание спорткомплекса «Труд» в Вологде, могут признать банкротом. 3 октября фирма «Миракс групп» заявила о намерении обратиться в арбитражный суд Вологодской области с соответствующим заявлением.

В официальном сообщении говорится, что заявление связано «с наличием у должника признаков банкротства, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ».

ООО «Миракс групп» зарегистрировано в Череповце, директор - Тайсемизов Максим Викторович. В движении «Настоящая Вологда» отмечают, что Тайсемизов имеет несколько фирм в Вологде, зарегистрированных по тому же адресу, что и «Аудит» - на Мира, 17 (например, ООО «КС «Веселый попутчик», ООО «СПК «Агроинвест»).

Напомним, директор и учредитель ООО «Аудит» - Василий Анчуков. По информации "Череповецкой истины", он находится под следствием по уголовному делу по статье «Мошенничество», а в марте 2018 года ему удалось сбежать от полицейских. 27 сентября 2018 года был заключен договор на снос "Труда" с ООО "Аргос Трейд".

По данным градозащитного движения "Настоящая Вологда", Максим Тайсемизов был директором трех фирм, которыми теперь руководит Анчуков.

- Для Администрации складывается благоприятная ситуация выкупить активы банкрота для нужд города, - пишут градозащитники в сообществе "Настоящая Вологда".

Как ранее выяснил Newsvo, по данным на октябрь 2015 года на здание "Труда" была оформлена ипотека в банке «Северный кредит». В августе 2018 года на здание было оформлено два договора ипотеки в банке ВТБ. Второй из них - по 11 декабря 2018 года. Кроме того, 20 сентября 2018 года Федеральная служба судебных приставов наложила запрет на совершение действий по регистрации здания, поскольку у приставов находится исполнительное производство в отношении собственника снесенного здания - ООО "Аудит".