В Вологде директора городских бань оштрафовали на 100 тысяч рублей за сокрытие денег от налоговой

08.10.2018 [Происшествия]

В Вологде суд оштрафовал директора ООО «Ока», оказывающего населению банно-прачечные услуги. Как ранее сообщал Newsvo, мужчина обвинялся в сокрытии денег от налоговой.

- Судом и следствием установлено, что в 2017 году подозреваемый, будучи осведомлен о наличии недоимки по налогам в 2,6 млн рублей, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, организовал перечисление дебиторами предприятия денег напрямую его кредиторам, минуя расчетные счета его предприятия, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый полностью возместил причиненный преступлением ущерб. Судом предпринимателю назначен судебный штраф в сумме 100 тысяч рублей.

100% акций и долей ООО «Ока» находится в собственности муниципального образования «Город Вологда». Директором ООО "Ока", которое управляет городскими муниципальными банями в Вологде, с 21 марта 2017 года является Александр Постнов. До августа 2016 года он был председателем правления ОАО «Промэнергобанк» в Вологде. 5 августа у банка отозвали лицензию, а в октябре он был признан банкротом. Убыток банка за первое полугодие 2016 года составил 289,4 миллиона рублей. После этого, по данным орловских СМИ, Постнов был назначен генеральным директором АО «Агентство ипотечного кредитования Орловской области».

Напомним, до этого предприятие «Ока» возглавлял Владимир Соколов, экс-руководитель Вологодского центра птицеводства, который сейчас находится в стадии банкротства.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце двухлетняя девочка умерла от менингита
Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Сокольском районе
Слежка в соцсети: жителя Череповца судят за оскорбления мэра и главы города ВКонтакте
Закон наизнанку: как борьба с черными лесорубами закончилась для оперативника из Бабаевского района уголовным делом
В Вологде подвели итоги интернет-голосования за варианты движения при съезде с Октябрьского моста
Поисковики ищут родственников красноармейцев из Вологодской области, похороненных в братской могиле в Карелии
Зона влияния: как контракты городских властей с «Инстроем» в Вологде достались «Магистрали»
Пропавшая в Сокольском районе пенсионерка найдена погибшей в лесу
В Вологде собирают подписи под петицией о запрете строительства на месте снесенного «Труда»
Один из шести бандитов, попытавшихся ограбить ломбард в Череповце, оказался полицейским
08.10.2018 [Происшествия]

В Вологде «Хендай» врезался в «Форд» с пьяным водителем за рулем

3583
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде на два года лишили прав водителя, сбившего 13-летнюю девочку
Вологжанина, который избивал 9-летнего сына скакалкой, приговорили к обязательным работам
Защитой прав медработников в России займется независимый профсоюз
Фестиваль социального кино «Человек в кадре» памяти Василия Шукшина пройдет в Белозерске
370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»
В Вологодский район забрела лосиха из Костромской области
В Кадуйском районе грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину
 
08.10.2018 [Экономика]

370 млн рублей долгов вологодского «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» заплатит «Псковский электромашзавод»

865
0
08.10.2018 [БлогоVO]

ВМЛ сравнивала с обычными школами Вологды

277
0
06.10.2018 [Обзор Прессы]

Вот такое кино

905
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика