В Вологде директора городских бань оштрафовали на 100 тысяч рублей за сокрытие денег от налоговой

В Вологде суд оштрафовал директора ООО «Ока», оказывающего населению банно-прачечные услуги. Как ранее сообщал Newsvo, мужчина обвинялся в сокрытии денег от налоговой.

- Судом и следствием установлено, что в 2017 году подозреваемый, будучи осведомлен о наличии недоимки по налогам в 2,6 млн рублей, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, организовал перечисление дебиторами предприятия денег напрямую его кредиторам, минуя расчетные счета его предприятия, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый полностью возместил причиненный преступлением ущерб. Судом предпринимателю назначен судебный штраф в сумме 100 тысяч рублей.

100% акций и долей ООО «Ока» находится в собственности муниципального образования «Город Вологда». Директором ООО "Ока", которое управляет городскими муниципальными банями в Вологде, с 21 марта 2017 года является Александр Постнов. До августа 2016 года он был председателем правления ОАО «Промэнергобанк» в Вологде. 5 августа у банка отозвали лицензию, а в октябре он был признан банкротом. Убыток банка за первое полугодие 2016 года составил 289,4 миллиона рублей. После этого, по данным орловских СМИ, Постнов был назначен генеральным директором АО «Агентство ипотечного кредитования Орловской области».

Напомним, до этого предприятие «Ока» возглавлял Владимир Соколов, экс-руководитель Вологодского центра птицеводства, который сейчас находится в стадии банкротства.