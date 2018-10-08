В Вологде на предпринимателя завели уголовное дело за использование пиратской компьютерной программы

В Вологде завели уголовное дело на 33-летнего бизнесмена за использование пиратской копии компьютерной программы для архитекторов "ArchiCAD"

По версии следствия, мужчина с 2014 года продавал в Вологде проекты зданий и сооружений. 9 августа 2018 года к нему в офис пришли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД и изъяли четыре персональных компьютера. Проведенное исследование показало, что на них установлено программное обеспечение, атрибутирующее себя как "ArchiCAD", правообладателем которого является компания «Graphisoft SE».

- Таким образом, по мнению следователей, предприниматель незаконно использовал объекты авторского права, а именно, без заключения соответствующего договора с правообладателями незаконно установил и пользовался программным обеспечением на персональных компьютерах в офисе, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Представитель компании-правообладателя заявил следователям, что сумма причиненного бизнесменом ущерба (от незаконного использования объекта авторского права) составляет более 700 тысяч рублей.

По какой причине полицейские решили обратить внимание именно на этого предпринимателя и откуда у них были данные, что он пользуется нелегальным ПО, Newsvo не пояснили.

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Ведется следствие.