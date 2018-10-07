Череповчанин Артём Арефьев завоевал золото Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

07.10.2018 [Спорт]
Череповчанин Артём Арефьев завоевал золото Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Череповчанин Артём Арефьев стал победителем Всероссийских соревнований по конькобежному спорту "Кубок Коломенского Кремля", которые прошли в подмосковном конькобежном центре "Коломна".

В них принли участие члены сборной команды России Павел Кулижников, Алексей Есин и Руслан Мурашов. Артём Арефьев одержал победу на дистанции 1000 метров среди юниоров с результатом 1:13,14, выполнив норматив Мастера спорта.

Ещё одну медаль в копилку вологодской команды добавил Артём Кузнецов, который занял третье место на дистанции 500 метров, уступив 34 сотых секунды Павлу Кулижникову и 17 сотых секунды Виктору Муштакову. Ещё раз Кулижникову и Кузнецову довелось встретиться на дистанции 1000 метров, где представитель Краснодарского края вновь победил, а череповчанин занял 7 место.
 

Тэги: конькобежный спорт
Фото: www.kolomna-speed-skating.com

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