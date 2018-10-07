"Северсталь" одержала победу над нижегородским "Торпедо"

07.10.2018 [Спорт]
"Северсталь" одержала победу над нижегородским "Торпедо"

Череповецкая "Северсталь" одержала победу над нижегородским "Торпедо", прервав серию из четырех поражений в Регулярном чемпионате КХЛ.

Счёт был открыт уже на второй минуте игры: Сергей Лапин вывел череповчан вперед, забросив первую шайбу в сезоне. Гостям удалось отыграться в середине второго периода, а на первой минуте третьего отрезка игры Олег Яшин забросил победную для "Северстали" шайбу. Матч завершился со счетом 2:1.

Команды в третьем периоде на двоих заработали 80 минут штрафа: 36 — игроки "Северстали" и 44 — "Торпедо".

«Сегодня был хороший настрой — отголосок третьего периода игры с "Нефтехимиком". Хороший первый период, смогли забить. Во втором стали проигрывать "Торпедо" в движении, поэтому много играли в своей зоне, вследствие чего соперник счёт сравнял. Заключительный игровой отрезок был очень нервный, много удалений с той и другой стороны. Мы смогли выстоять и победили», - сказал после матча главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев.

Следующий матч череповчане проведут 8 октября, соперником "Северстали" станет действующий обладатель Кубка Гагарина казанский "Ак Барс".

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/hcseverstal

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