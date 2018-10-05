Зона влияния: как контракты городских властей с «Инстроем» в Вологде достались «Магистрали»

Наталья Рюмина

На прошлой неделе в администрации Вологды заявили, что дворы, которые не успела благоустроить в срок фирма «Инстрой», будет «доделывать» «Магистраль». Newsvo решил разобраться, зачем «Инстрой» участвовала в аукционах, на выполнение работ по которым у фирмы, как заверяли городские власти, нет ни техники, ни ресурсов. Оказалось, что дела обстоят совсем не так, как их показывает жителям администрация Вологды.

Версия городской администрации

Напомним, в мае 2018 года компания «Инстрой» выиграла два контракта на ремонт 16 и 7 дворов. Но уже в июле в СМИ стали приходить пресс-релизы городской администрации о сорванных сроках. Как сообщила 4 октября пресс-служба администрации Вологды, полностью заасфальтированы только четыре территории, но работы городом не приняты:

- Когда стало понятно, что у подрядчика нет ни техники, ни ресурсов для завершения работ в срок, контракт был расторгнут, - сообщили в администрации. - К подрядной организации ООО «Инстрой» будут применены штрафные санкции порядка 2 млн рублей за неисполнение контракта в сроки, установленные графиком. Это 700 тыс. рублей по первому контракту и 1,2 млн рублей – по второму», – сказала начальник отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента городского хозяйства Вологды Ольга Артюгина.

Теперь работы во дворовых территориях по программе «Городская среда», не завершенные компанией «Инстрой», выполняет компания «Магистраль». Это 13 дворов. Стоимость лота – более 50 млн рублей. При этом половина из них уже частично была благоустроена «Инстроем». Как заверили в «Магистрали», переделывать уже сделанную работу они не будут. По каждому двору, который не доделал «Инстрой» пройдут техсоветы, в ходе которых специалисты определят, какой объем работ и в какие сроки предстоит выполнить новому подрядчику.

Казалось бы, все идет своим чередом – одна фирма сорвала сроки, контракт отдали другой. Так преподносят жителям ситуацию городские власти. Однако когда Newsvo стал разбираться в ней детально, оказалось, что контракты с компанией «Инстрой» начали трещать по швам сразу после их заключения - компания была поставлена ДГХ в такие условия, в которых было априори невозможно работать.

Из собственных источников Newsvo стало известно, что фирма просто оказалась неугодным подрядчиком на поле, которое уже давно поделено между определенными фирмами, главная из которых – «Магистраль».

Двор на Архангельской, 3. Фото пресс-службы администрации Вологды.

Расторжение контрактов вместо пеней

Первый контракт на «Выполнение работ по ремонту дворовых территориймногоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Вологда, ул. Архангельская, д. 3, ул. Возрождения, д. 74Б, д. 76, ул. Дзержинского, д. 35, ул. Конева, д. 1, д. 3, д. 5, д. 5А, д. 27, д. 35, Окружное ш., д. 21А, ул. Петрозаводская, д. 26, ул. Псковская, д. 3А, д. 3Б, 11Б, ул. Текстильщиков, д. 21В» строительная компания «Инстрой» подписала 3 мая 2018 года. Сумма контракта составила 50 064 499 рублей 69 копеек.

Согласно контракту, подрядчик был обязан отремонтировать дворы до 25 декабря 2018 года. Также по условиям контракта ему необходимо было представить департаменту городского хозяйства администрации города Вологды календарный план производства работ, локальные сметные расчеты и перед началом работ получить необходимые согласования у собственников инженерных сетей. На случай задержки сроков была предусмотрена пеня за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Уже на стадии согласования календарных сроков, которые «Инстрой» отправил в администрацию города на следующий день после подписания контракта, стало понятно, что ремонтировать дворы фирме придется в сокращенные сроки, а не в те, которые прописаны в контракте.

ДГХ не согласовал календарный план производства работ «Инстроя», а вместо этого направил в адрес подрядчика 11 мая письмо. В нем говорилось о необходимости корректировки календарного плана производства работ в связи с поручением председателя засобрания Вологодской области Андрея Луценко завершить работы по ремонту дворовых территорий до конца сентября 2018 года.

Фактически город перенес сроки производства работ с 25 декабря 2018 на 30 сентября 2018. Судя по всему, сделано это было не совсем правомерно, поскольку срок по контрактам – 25 декабря, но никаких дополнительных соглашений о сокращении сроков выполнения работ подписано не было.

А через два месяца после начала работ, 12 июля, департамент городского хозяйства уведомил директора «Инстроя» об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с тем, что… обязательства по контракту не исполнены.

Исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства Павел Блинов, в частности, сообщил директору «Инстроя», что при ремонте 5 дворов фирма отстала от календарного графика. Судя по информации в уведомлении об отказе, всего на несколько дней.

Однако ДГХ разорвал контракт, вместо того чтобы применить пени.

Второй контракт с «Инстроем» на ремонт дворов был заключен 8 мая. Фирма должны была отремонтировать дворы на Гагарина, 33, 35, переулке Долгом, 8, Ленинградской, 101А, 101Б, Псковской, 8Б, Республиканской, 76 . Срок выполнения работ по контракту – также 25 декабря 2018 года. Стоимость - 21 225 999 рублей 36 копеек.

С этим контрактом вышла точно такая же история, как и с первым. 3 августа Павел Блинов подписал решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с тем, что «Инстрой» не успел с календарными сроками в одном дворе. Работы по нему должны были быть закончены 31 июля. Однако просрочка на три дня для администрации города оказалась поводом не для наложения пеней, как предусмотрено контрактом, а причиной для его расторжения.

ООО «Магистрали» по-геройски взялось выполнить оставшиеся работы до... 25 декабря (!). То есть в те самые сроки, которые были указаны в контрактах с «Инстроем» и которые вдруг не устроили администрацию Вологды.

Двор на Псковской. Фото пресс-службы администрации Вологды.

Прогнать с рынка

Newsvo удалось найти решение УФАС от 31 августа 2018 года, в котором написано, что департамент городского хозяйства Администрации Вологды подавал в антимонопольную службу заявление о том, чтобы внести ООО «Инстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, чтобы фирма не могла больше участвовать в аукционах.

Напомним, что фирма «Магистраль» ранее не раз штрафовалась за некачественно выполненные работы по госконтрактам, например, за уборку снега. Можно также вспомнить качество работ по благоустройству набережной, которая стала разваливаться во время гарантийного срока. Однако городские власти никогда не просили внести эту компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

Из решения УФАС Newsvo стало известно, что небольшие срывы сроков работ на несколько дней были обусловлены объективными причинами, поэтому не могли быть основанием для внесения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков . Оказалось, что «Инстрой» при рассмотрении дела в УФАС предоставила копии писем, «свидетельствующих о наличии независящих от подрядчика обстоятельств, препятствующих выполнению работ в соответствии с Календарным графиком».

Такими обстоятельствами стали проведение ремонта тепловых сетей МУП «Вологдагортеплосеть», срыв поставки асфальтобетонной смеси, невозможность проведения технических работ из-за обильных осадков, затопление дворовой территории в результате аварии на водоводе, необходимость решения проблемы по стоку дождевых вод, необходимость перемещения гаража с территории производства работ и др.

Кроме того, «Инстрой» 13 июля направил в ДГХ гарантийное письмо, в котором просил откорректировать календарный график производства работ в соответствии со сложившимися обстоятельствами и брал на себя обязательство завершить все работы по контракту в срок, принять меры для выполнения работ с опережением представленного графика, а также сообщал о привлечении к работам дополнительных бригад и техники. Но в департаменте городского хозяйства график почему-то корректировать не стали.

Комиссия УФАС не установила фактов уклонения от исполнения обязательств по контракту со стороны ООО «Инстрой».

Правда, деловая репутация фирмы уже испорчена новостями о ее недобросовестности, с июля рассылаемыми в СМИ администрацией города.

Городские власти также обвинили «Инстрой» в том, что фирма якобы занизила цену контракта. Однако, как выяснил Newsvo, ситуация, скорее, обратная: это «Магистраль» закупает асфальт по завышенной цене. Таким образом, из бюджета тратится больше в ситуации, когда можно было бы сэкономить.

Изучив решение УФАС и документацию по аукционам на сайте закупок, Newsvo решил связаться с директором ООО «Инстрой» Елизаветой Тихомировой.

- Мы потратили 40 миллионов рублей своих средств на ремонт дворовых территорий, просили скорректировать график, но были поставлены в адские условия работы. Администрация по фактически выполненным работам не заплатила нам ни копейки, просто не принимая наш ремонт. У нас из технологического оснащения нет только своего асфальтового завода, поэтому неправильно обвинять нас в отсутствии техники. Вообще рассчитывали мы свои силы до ноября, ведь контрактом срок был предусмотрен до 25 декабря. Мы зашли в самые тяжелые дворы с отсутствием ливневки. Обвинять нас в том, что мы занизили цену контракта, тоже несправедливо. На асфальтовом заводе в Вологде тонна асфальта, который нам нужен, стоит 4000 рублей, а в Ярославле, к примеру, 2400. Так что контракт мы выигрывали, полностью рассчитав свои силы, - прокомментировала директор «Инстроя».

4000 рублей – это цена тонны асфальтобетонной смеси БII у вологодской компании «Дорсервис» (которая, судя по всему, делит зоны влияния по дорожным работам в Вологде с «Магистралью»). То есть «Дорсервис» продает асфальт, которым сама же ремонтирует дороги, в 1,5 раза дороже, чем он стоит в соседней Ярославской области. Тонна асфальтобетонной смеси БII в Ярославле варьируется по цене от 2400 до 2800 рублей.

По информации Newsvo, фирме «Инстрой» дали понять, что их не хотят видеть в качестве участников аукционов на благоустройство дворов в Вологде.

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