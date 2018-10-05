Поисковики ищут родственников красноармейцев из Вологодской области, похороненных в братской могиле в Карелии

05.10.2018 [Общество]
Поисковики ищут родственников красноармейцев из Вологодской области, похороненных в братской могиле в Карелии

Поисковики ищут родственников красноармейцев-вологжан, похороненных в братской могиле на станции Раменцы в Карелии. В списке больше 130 имен бойцов, родившихся в Вологодской области (см. список в галерее). Если среди этих имен есть ваши близкие, напишите в cообщения группы «Раменцы. Мемориал памяти».

В 1987 году вблизи железнодорожной станции была установлена стела с надписью: «Слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Великой Родины» и даты: «1941 — 1945». На расположенных рядом мемориальных плитах были увековечены 1150 имен воинов. Позднее выяснилось, что захороненных там гораздо больше – 3318 человек. Это офицеры и солдаты, которые положили жизнь на защиту Кировской железной дороги.

По данным rk.karelia.ru, мемориал долгое время находился в удручающем состоянии. Жители и сельские власти стали просить вышестоящее руководство исправить ситуацию.

 – Мы еще несколько лет назад стали выяснять, кому принадлежит братское захоронение. Оказалось, что оно ничейное. Мы подали в суд о признании собственности и выиграли его. А как выиграли – сразу стали искать возможность привести памятник в порядок, – говорит глава Поповпорожского сельского поселения Иван Хомяков.

В итоге карельское отделение всероссийской общественной организации «Боевое братство» выиграло на эти цели президентский грант – 2 миллиона 667 тысяч рублей, еще 4,2 млн рублей помогли собрать благотворители, еще около 1,5 миллионов рублей инициативная группа нашла у местных спонсоров.

Открытие нового мемориала планируется 25 октября 2018 года.

UPD: родственники Матвеева Ивана Андреевича (в списке под №96) из Кириллова найдены

 

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