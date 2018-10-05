Снесенное здание "Труда" в Вологде все еще находится в ипотеке

Активисты градозащитного движения «Настоящая Вологда» написали заявление в прокуратуру по поводу сноса здания спорткомплекса «Труд». Ответ, полученный ими из полиции, их не устроил, поскольку в нем не содержится ничего конкретного (см. ответ в галерее).

«Как работала полиция на сносе «Труда» ярко характеризует документ первого отдела полиции за подписью начальника отдела Долинина А.М: обращение рассмотрено, признаки то ли преступления, то ли правонарушения усматривается, сообщим дополнительно. Нас категорически не устраивает ни ответ не по существу, ни бездействие полицейских на сносе объекта, находящегося под государственной охраной. Поэтому мы обратились в прокуратуру области», - пишут активисты в группе "Настоящая Вологда".

Градозащитники уверены, что собственник здания должен понести уголовную ответственность по статье о сносе объекта, находящегося под охраной государства.

Напомним, по данным Newsvo на октябрь 2015 года, на здание была оформлена ипотека в банке «Северный кредит». К слову, на здании долгое время висел незаконный баннер этого банка:

Фото wikimedia.org

Как выяснил Newsvo, теперь на здание оформлена ипотека в банке ВТБ. При этом было заключено два договора на ипотеку: первый - на срок с 5 июля по 10 августа 2018 года, второй - с 5 июля по 11 декабря 2018 года.

Кроме того, 20 сентября 2018 года Федеральная служба судебных приставов наложила запрет на совершение действий по регистрации здания, поскольку у приставов находится исполнительное производство в отношении собственника снесенного здания - ООО "Аудит".

Подробно о том, кто заключил договор на снос, мы писали 30 сентября.